Canterbury Park gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Canterbury Park hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,82 Prozent auf 13,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at