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13.08.2026 06:31:29
Canterbury Park: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Canterbury Park hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 16,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canterbury Park 15,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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