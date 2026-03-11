Canterbury Park veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Canterbury Park gab am 09.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,250 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 12,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,100 USD gegenüber 0,420 USD im Vorjahr verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Canterbury Park im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,57 Millionen USD im Vergleich zu 61,56 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at