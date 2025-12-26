Cantex Mine Development: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cantex Mine Development hat am 24.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at