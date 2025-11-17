Cantor Equity Partners A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cantor Equity Partners A lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at