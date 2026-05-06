Cantor Equity Partners I A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cantor Equity Partners I A präsentierte am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Cantor Equity Partners I A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at