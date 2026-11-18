Cantor Equity Partners I A präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at