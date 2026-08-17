Cantor Equity Partners I A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cantor Equity Partners I A hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at