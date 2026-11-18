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18.11.2026 06:31:28
Cantor Equity Partners IV A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cantor Equity Partners IV A lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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