|
04.11.2025 04:28:56
Cantor Equity Partners V Prices Upsized IPO Of 22 Mln Class A Ordinary Shares At $10.00/shr
(RTTNews) - Cantor Equity Partners V Inc.(CEPV) announced the pricing of its upsized initial public offering of 22 million Class A ordinary shares at $10.00 per share.
The shares are expected to be listed on the Nasdaq Global Market under the symbol "CEPV" and begin trading on November 4, 2025. The underwriters have been granted a 45-day option to purchase up to an additional 3.30 million Class A ordinary shares offered by the company to cover over-allotments, if any.
The offering is expected to close on November 5, 2025.
Cantor Fitzgerald & Co. is acting as the sole book-running manager for the offering.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.