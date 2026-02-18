Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
|
18.02.2026 21:32:11
Cantor Fitzgerald Loads Up 3.33 Million IREN Shares
On February 17, 2026, Cantor Fitzgerald, L. P. disclosed in an SEC filing a buy of IREN (NASDAQ:IREN).According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated February 17, 2026, Cantor Fitzgerald, L. P. acquired 3,333,423 additional shares of IREN. The estimated transaction value is $171.96 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end value of the IREN position increased by $124.65 million, reflecting both new purchases and price changes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iren S.p.A.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cantor Fitzgerald Income Trust Inc Registered Shs -AX-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Iren S.p.A.
|2,74
|-1,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.