Canuc Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Canuc Resources hat am 01.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canuc Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD vermeldet.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canuc Resources 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at