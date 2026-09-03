Canuc Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Canuc Resources hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Canuc Resources 0,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at