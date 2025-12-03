Canuc Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Canuc Resources lud am 01.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 25,00 Prozent auf 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,0 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at