Canyon Creek Food öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Canyon Creek Food lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canyon Creek Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at