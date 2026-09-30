Canyon Creek Food: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Canyon Creek Food präsentierte am 28.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canyon Creek Food in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,4 Millionen CAD im Vergleich zu 1,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr waren -0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,31 Prozent auf 13,95 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte Canyon Creek Food 14,28 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at