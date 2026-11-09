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09.11.2026 06:31:29
CAP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CAP stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 443,26 CLP je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -118,550 CLP je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 339,50 Milliarden CLP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 482,10 Milliarden CLP umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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