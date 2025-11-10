Capacent hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Capacent hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Capacent hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,20 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,500 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 93,0 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at