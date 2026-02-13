Capacite Infraprojects gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Capacite Infraprojects hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 5,97 INR. Im letzten Jahr hatte Capacite Infraprojects einen Gewinn von 6,18 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,75 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,90 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at