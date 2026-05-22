Capacite Infraprojects informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Capacite Infraprojects hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,27 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Capacite Infraprojects ein EPS von 6,28 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,12 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 6,71 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 22,82 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 24,08 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 26,23 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Capacite Infraprojects 23,49 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at