Capcom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Capcom hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Capcom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 241,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 179,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at