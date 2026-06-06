Capcom Aktie
WKN: 886135 / ISIN: JP3218900003
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06.06.2026 08:05:00
Capcom kündigt „Resident Evil Veronica“ an
Capcom hat auf dem Summer Game Fest ein Remake von „Resident Evil Code: Veronica“ angekündigt. „Resident Evil Veronica“ soll 2027 erscheinen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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