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30.07.2026 06:31:29
Capcom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Capcom hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 69,71 JPY gegenüber 41,21 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 70,41 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 45,50 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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