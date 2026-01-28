Capcom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Capcom hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Capcom ein EPS von 18,63 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,16 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 32,45 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at