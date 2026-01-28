|
28.01.2026 06:31:29
Capcom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Capcom hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Capcom ein EPS von 18,63 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,16 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 32,45 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!