29.01.2026 06:31:29
Capcom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Capcom hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 221,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 213,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
