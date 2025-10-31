Capcom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Capcom hat am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,57 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,67 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Capcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,65 Milliarden JPY im Vergleich zu 26,81 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at