30.09.2026 06:31:29

Capella Minerals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Capella Minerals hat am 29.09.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Capella Minerals ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at

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