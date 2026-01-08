|
Capex: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Capex hat am 06.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -114,49 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Capex ein EPS von 159,60 ARS in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 117,21 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 103,12 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
