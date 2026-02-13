Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
13.02.2026 12:15:00
Capgemini CEO has a message for skeptical investors: AI is a catalyst, not a killer
The CEO of tech consultant Capgemini says clients are not asking the same questions that investors are.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
