McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|
05.03.2026 09:53:12
Capgemini, McDonald's Extend Partnership For 5 Years To Boost Restaurant Business Through AI
(RTTNews) - Capgemini SE (CGEMY, CAP.PA), a major French IT company, on Thursday announced a five-year extension to its strategic partnership with McDonald's Corporation (MCD) to transform modern platforms across guest and crew-facing experiences.
In the next five years, the companies will focus on the technological transformation to boost business through AI and support revenue growth.
As outlined earlier, McDonald's aims to reach 250 million 90-day active loyalty users and achieve $45 billion in annual system-wide sales to loyalty members by the end of 2027.
For over a decade, the French company has worked in close partnership with McDonald's to support its digital transformation.
Nachrichten zu Capgemini SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
Analysen zu McDonald's Corp.
|13:24
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Capgemini SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5 Sh
|21,60
|2,86%
|McDonald's Corp.
|281,75
|-0,97%
