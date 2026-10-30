Capgemini Aktie
WKN DE: A2DY0Z / ISIN: US13961R1005
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30.10.2026 07:46:10
Capgemini Q3 Revenues Up 11.7% At Constant Exchange Rates; Upgrades 2026 Financial Targets
(RTTNews) - Capgemini (CAP.PA) reported third quarter revenues of 6.07 billion euros, up 11.7% at constant exchange rates. Third quarter bookings were 5.40 billion euros, up 3.4% at constant exchange rates. For the nine month period, revenues were 18.155 billion euros, up 11.4% at constant exchange rates. The Group upgraded 2026 financial targets. Constant currency revenue growth is now projected in a range of 9.0% to 9.5% from prior outlook of 8.5% to 9.0%.
Aiman Ezzat, CEO, said: "We expect to maintain this momentum and target, on a higher comparison basis, a constant currency growth of 3% to 4% in fourth quarter. On the strength of this quarter, we are raising our 2026 revenue growth target to 9.0% to 9.5% at constant exchange rates, while confirming our operating margin and organic free cash flow objectives."
At prior close on Euronext Paris, Capgemini shares were trading at 123.10 euros, up 0.53%.
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