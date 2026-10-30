Capgemini Q3 Revenues Up 11.7% At Constant Exchange Rates; Upgrades 2026 Financial Targets

(RTTNews) - Capgemini (CAP.PA) reported third quarter revenues of 6.07 billion euros, up 11.7% at constant exchange rates. Third quarter bookings were 5.40 billion euros, up 3.4% at constant exchange rates. For the nine month period, revenues were 18.155 billion euros, up 11.4% at constant exchange rates. The Group upgraded 2026 financial targets. Constant currency revenue growth is now projected in a range of 9.0% to 9.5% from prior outlook of 8.5% to 9.0%.

Aiman Ezzat, CEO, said: "We expect to maintain this momentum and target, on a higher comparison basis, a constant currency growth of 3% to 4% in fourth quarter. On the strength of this quarter, we are raising our 2026 revenue growth target to 9.0% to 9.5% at constant exchange rates, while confirming our operating margin and organic free cash flow objectives."

At prior close on Euronext Paris, Capgemini shares were trading at 123.10 euros, up 0.53%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.