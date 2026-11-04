Capillary Technologies India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Capillary Technologies India hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,10 INR sowie einen Umsatz von 2,71 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at