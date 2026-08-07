Capillary Technologies India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Capillary Technologies India hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 1,00 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2,57 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at