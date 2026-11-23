Capita Aktie
WKN DE: A0MZ15 / ISIN: GB00B23K0M20
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23.11.2026 11:46:56
Capita shares plunge 70% as boss quits after civil service pensions failure
Public sector workers have been hit by delays to pension payments, in a scheme overseen by Capita since last year.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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