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18.05.2026 06:31:29
Capital Asset Planning,Inc: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Capital Asset Planning,Inc veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 50,37 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 46,17 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 2,98 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Capital Asset Planning,Inc 2,66 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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