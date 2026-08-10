Capital Asset Planning,Inc: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Capital Asset Planning,Inc veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,81 JPY. Im Vorjahresviertel waren -10,320 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at