Capital Asset Planning,Inc: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Capital Asset Planning,Inc präsentierte in der am 14.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12,340 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Capital Asset Planning,Inc ein EPS von -22,180 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,64 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Capital Asset Planning,Inc 1,43 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at