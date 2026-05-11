Capital Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Capital Bancorp präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Capital Bancorp 75,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 70,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at