Capital Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Capital Bancorp äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Capital Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,890 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 80,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 71,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at