Capital Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Capital Bancorp veröffentlichte am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Capital Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,8 Millionen USD – ein Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Capital Bancorp 66,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,41 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 289,78 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 237,40 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at