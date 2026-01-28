28.01.2026 06:31:29

Capital Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Capital Bancorp veröffentlichte am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Capital Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,8 Millionen USD – ein Plus von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Capital Bancorp 66,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,41 USD beziffert. Im Vorjahr waren 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 289,78 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 237,40 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen