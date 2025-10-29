Capital Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Capital Bancorp hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,89 USD gegenüber 0,620 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Capital Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 71,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at