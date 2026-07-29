Capital Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Capital Bancorp hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Capital Bancorp 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 77,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at