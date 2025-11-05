Capital Bank of Jordan Reg informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Capital Bank of Jordan Reg hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 JOD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 JOD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 181,9 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 171,0 Millionen JOD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at