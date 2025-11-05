|
05.11.2025 06:31:28
Capital Bank of Jordan Reg informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Capital Bank of Jordan Reg hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 JOD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 JOD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 181,9 Millionen JOD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 171,0 Millionen JOD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!