Capital Bank of Jordan Reg: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Capital Bank of Jordan Reg hat am 02.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde mit 0,14 JOD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,140 JOD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 198,8 Millionen JOD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 174,7 Millionen JOD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,490 JOD beziffert. Im Vorjahr waren 0,410 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 715,58 Millionen JOD, während im Vorjahr 686,30 Millionen JOD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at