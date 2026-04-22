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22.04.2026 06:31:29
Capital City Bank Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Capital City Bank Group hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,92 USD. Im letzten Jahr hatte Capital City Bank Group einen Gewinn von 0,990 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 71,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 73,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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