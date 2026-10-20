Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|
20.10.2026 13:38:45
Capital City Bank Group Inc. Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - Capital City Bank Group Inc. (CCBG) revealed a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $16.94 million, or $0.99 per share. This compares with $15.95 million, or $0.93 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.3% to $64.39 million from $65.88 million last year.
Capital City Bank Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.94 Mln. vs. $15.95 Mln. last year. -EPS: $0.99 vs. $0.93 last year. -Revenue: $64.39 Mln vs. $65.88 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capital City Bank Group Inc.
Analysen zu Capital City Bank Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Capital City Bank Group Inc.
|49,41
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.