Capital City Bank Group legte Quartalsergebnis vor

Capital City Bank Group hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 71,8 Millionen USD gegenüber 70,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,60 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 286,74 Millionen USD gegenüber 271,97 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

