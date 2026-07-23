Capital City Bank Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Capital City Bank Group hat am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,880 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Capital City Bank Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 72,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 71,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at