Capital City Bank Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Capital City Bank Group hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Capital City Bank Group mit einem Umsatz von insgesamt 71,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,16 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at