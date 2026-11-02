Capital Clean Energy Carriers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Capital Clean Energy Carriers hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Capital Clean Energy Carriers 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Capital Clean Energy Carriers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 99,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at